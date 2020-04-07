مايا دياب بـ”الحجر”: نحنا للأسف ما منشوف الأمور متل ما هي

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو من منزلها حيث تقضي فترة الحجر الصحي منذ إعلان حالة الطوارئ في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا محليًا ودوليًا.
وظهرت مايا في الفيديو بلقطات عفوية أرفقتها بمقطع من أغنية “يصفوا حكي” التي طرحتها في العام 2019. وأرفقت مايا الفيديو عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق جاء فيه: “نحنا للأسف ما منشوف الأمور متل ما هي، منشوف الأمور متل ما نحنا”.
أغنية “يصفوا حكي” كلمات كمال القبيسي، ألحان يحيى الحسن وتوزيع هادي شرار.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب كانت قد طرحت في الأيام الماضية كليب أغنيتها الجديدة “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.
أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.
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