سينما السيارات.. وسيلة الترفيه المتاحة للألمان في زمن كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: يعاني الألمانيون، مثل غيرهم من شعوب العالم، بعد حالة الإغلاق الكبرى التي فرضها تفشي فيروس كورونا، ولكنهم اكتشفوا في الأيام القليلة الماضية متعة ترفيهية ما زالت متاحة، وتشهد إقبالاً لم تعهده منذ سنوات بعيدة، وهي “سينما السيارات”.

وقال مدير سينما السيارات فرانك بيزاك في مدينة إيسن إن هناك إقبالاً غير مسبوق على العروض، يذكر القائمين عليها بماضيها الذهبي، خاصة أن التذاكر تحجز بالكامل يومياً، حيث يتسع المكان لـ500 سيارة، ويرجع ذلك إلى كونها وسيلة الترفيه الوحيدة المتاحة في زمن كورونا.

وأضاف أن هناك شباباً وعائلات يحضرون للمرة الأولى، ليشعروا بجزء من الحياة الطبيعية التي يفتقدونها، قائلاً: “نحن بمثابة الضوء في ظل العتمة الحالية”.

وأشار بيزاك إلى أن السينما تعمل بشروط خاصة، وتقدم عرضين يومياً عند الخامسة والثامنة مساء، مضيفاً أن هناك إجراءات صارمة من البلدية حول ضرورة أن تكون المسافة بين كل سيارة وأخرى لا تقل عن مترين، ولم يعد هناك خدمة شباك التذاكر بل يتم حجزها عن طريق موقع السينما عبر الإنترنت.

وأضاف مدير سينما السيارات أنه يسمح في السيارة الواحدة بتواجد شخصين بالغين وطفلين فقط، وتبلغ قيمة التذكرة 15 يورو للسيارة.

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ومن الإجراءات المتبعة، إبقاء نوافذ السيارات مغلقة طوال وقت العرض والاستماع للصوت عبر موجة راديو محددة.

وعلى خطى مدينة إيسن، فتحت مدينة ميونيخ ودوسلدورف سينما للسيارات هناك نظراً للإقبال الكبير على الفكرة.

ويوثق رواد سينما السيارات زياراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في ألمانيا، حيث يرى البعض أن “كورونا” سمح لهم باكتشاف هذه السحر السينمائي المهمل منذ عقود.