توقيف ممثلة شهيرة لإقامتها حفلة عيد ميلاد في لاغوس

متابعة بتجـــــــــرد: أُلقي القبض على ممثلة نيجيرية شهيرة، لإقامتها حفلة عيد ميلاد في لاغوس، التي أُغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشرطة.

واتُّهمت الممثلة فونكه أكينديلي المعروفة باسم جينيفا، باستقبال ضيوفها في مقرها الزوجي الراقي في ليكي، السبت الماضي.

وقال بالا إلكانا الناطق باسم شرطة ولاية لاغوس: إن “فونكه أكينديلي وزوجها أوقفا، لأنهما تحديا توجيهات الحكومة القاضية بمنع تجمعات كبيرة من الناس”.وأضاف: “سيمثل الزوجان أمام المحكمة، وإذا أُدين الزوجان، سيواجهان عقوبة بالسجن لشهر واحد أو غرامة مقدارها 260 دولاراً، أو كليهما”.

وأثارت تصرفات أكينديلي، ردود فعل غاضبة عبر الإنترنت من معجبيها، بعد ظهورها في وقت سابق في إعلانات تطالب النيجيريين باحترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقدَّمت الممثلة اعتذاراً على صفحتها في “إنستغرام” أمس، قائلة: “أنا آسفة إذا ضللتكم، أنا أقدِّر مخاوفكم وأعدكم بممارسة ما أبشر به دائماً”.