في يوم الصحة العالمي.. أطباء يعالجون الروح والجسد بالضحك والأمل والمحبة في 5 أفلام

متابعة بتجــــــــرد: يوجه العالم التحية للأطقم الطبية التي تضحي بأرواحها في سبيل علاج مرضى كورونا، وفي يوم الصحة العالمي، الذي يحتفل به العالم في 7 أبريل من كل عام، كان الأطباء والممرضون محوراً لمئات الأفلام والأعمال الدرامية، من بينها مجموعة من الأفلام التي تمحورت ثيمتها الأساسية حول الرعاية الصحية والعمل السامي لملائكة الرحمة.

تعاطف إنساني

يدور فيلم The Doctor حول جراح يكرس كل حياته لعمله ويهمل المشاعر والعواطف حتى مع أقرب الناس إليه.. زوجته.

ولكن حياته تنقلب رأساً على عقب بعد أن يكتشف إصابته بالسرطان، ويبدأ في التعاطف مع الحالات الإنسانية للمرضى، التقارب مع زوجته وابنه.

يشفى الطبيب في النهاية، ولكن التجربة المريرة تغيره للأبد، وعندما يعود للعمل يعلم تلاميذه أهمية التعاطف مع مشاعرهم وتفهم أحاسيسهم.

الفيلم من إخراج رانداهينز، وبطولة ويليام هارت، وكريستين لاتي، وإليزابيث بيركنز، وماندي باتنكين.

الضحك دواء

يقترب فيلم Patch Adams من السيرة الذاتية لأحد الأطباء المشهورين، ويدعى هانتر باتش آدامز، الذي يصمم أن يصبح طبيباً لأنه يحب مساعدة الآخرين.

ويستعين في عمله بأساليب مبتكرة غريبة وطريفة لم يستخدمها أو حتى يفكر فيها طبيب من قبل.

ويدرك الطبيب بعد محاولة انتحار فاشلة أقدم عليها، أن الضحك أهم من الدواء.

ويمارس عمله في عيادة ويحب طبيبة زميلة، ولكن أحد زملائه يكتشف أنه يمارس الطب دون ترخيص، ويبلغ عنه وينجو الطبيب الضاحك من العقاب بعد إقناع مجلس التأديب أن علاج الروح يوازي في الأهمية علاج الجسد، ويسمح له بمواصلة تعليمه بعد ذلك وممارسة مهنته بطريقته الخاصة.

الفيلم من إخراج توم شادياك، وبطولة روبين ويليامز، ومونيكا بوتر، وفيليب سيمور هوفمان.

عبقرية طبيب

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يدور فيلم Awakenings «إيقاظ» حول ضحايا وباء التهاب الدماغ التي ماتت خلايا وأنسجة المخ لديهم منذ سنوات عديدة وباتوا في حالة يفتقدون فيها الشعور والإحساس.

ولكن دواءً جديداً يتوصل إليه أحد الأطباء العباقرة يوفر إمكانية عودتهم للمشاعر والأحاسيس مرة أخرى، ليواصلوا حياتهم بصورة طبيعية ولو لفترة مؤقتة.

ويدخل الطبيب في صراع مع المتشككين الغيورين من نجاحه، وتساعده زميلة خفق قلبه لها، قبل أن يقتنع خصومه أن من حق المرضى أن يمنحوا الفرصة للحياة مرة أخرى.

الفيلم من إخراج بيني مارشال، وبطولة روبن ويليامز، وروبرت دي نيرو، وجولي كيفنر، وجون هيرد.

طريقة خطرة

يقدم فيلم A Dangerous Method «طريقة خطرة» نظرة حول العلاقة المكثفة التي ربطت بين كارل جانج وأستاذ التحليل النفسي الشهير سيجموند فرويد، وأدت إلى ولادة التحليل النفسي المعاصر.

يربط الحب بين قلبي فرويد وطبيبة زميلة، ويتوصلان لطريقة جديدة في التحليل النفسي، ولكن التقليديين يحاربونهما، ويحاولون إفساد العلاقة بينهما.

ويورد الفيلم في الختام النهاية المأساوية لأربعة من أشهر المحللين النفسيين في العالم، فيموت جروس من الجوع في برلين في 1920، ويموت فرويد من السرطان في لندن 1939 بعد أن طرده النازي من فيينا، وتدرب الطبيبة سبايرلين عدداً من الأطباء في الاتحاد السوفييتي قبل أن يغتالها النازيون وابنتيها بالرصاص، ويصاب جانج بانهيار عصبي ولكنه يتعافى منه ويصبح من أشهر المحللين النفسيين في العال قبل أن يرحل في 1961.

الفيلم من إخراج ديفيد كرونينبيرج، وبطولة كيرا نايتلي، ومايكل فاسبندر، وفيجو مورتنسين.

الحجاب المرسوم

تدور فكرة فيلم The Painted Veil أو الحجاب المرسوم حول طبيب يكافح وباء الكوليرا في قرية صينية صغيرة، ويعاني في الوقت نفسه من زيجة تخلو من الحب وزوجة غير مخلصة.

الزوجة التي قبلت عرض الزواج من الطبيب الواعد كان كل همها هو الابتعاد عن أمها ولو بالزواج، في الوقت الذي كان الطبيب يحلم بأسرة مستقرة تساعده في تحقيق أحلامه.

يصاب الطبيب بالإحباط عندما يعلم بخيانة زوجته ويسر بشكواه للممرضة التي تعمل معه في تلك الظروف الصعبة، وتنشب بينهما قصة حب، ولكنها لا تكتمل بعد أن يتمكن الوباء منه.

الفيلم من إخراج جون كوران، وبطولة ناعومي واتس، وإدوارد نورتون، وليف شرايبر.