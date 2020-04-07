ريتا أورا في خدمة ضحايا كورونا نفسيًا وعقليًا

متابعة بتجـــــــــرد: وضعت المغنية والممثلة البريطانية ريتا أورا اسمها على لائحة المتطوعين للعمل بين صفوف مقدمي الرعاية الصحية، مشيدة في الوقت ذاته بعودة أمها “البطلة الخارقة” إلى الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وتعود أم ريتا “فيرا سهاتشيو” إلى العمل كطبيبة نفسية في الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، لمساعدة أولئك الذين يعانون من الأمراض النفسية والعقلية خلال أزمة كورونا والإغلاق العام.

وأوضحت ريتا، 29 عاماً، لـ “هالو” أن عودة أمها للعمل جعلتها بطلة خارقة، من وجهة نظرها.

وأضافت “إن أمي شجاعة للغاية، وقد مرت بالكثير من المواقف والأزمات التي انتصرت خلالها، محافظة على رغبتها الدائمة في مساعدة الآخرين”.

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وأشارت إلى أن كل الأطباء والممرضين في الخدمات الصحية الوطنية هم أبطالي.

من جهتها، أكدت “فيرا سهاتشيو” أنها لم تتردد للحظة في العودة لعملها كطبيبة نفسية، وأن ابنتيها ريتا وإيلينا سينضمان لها كمتطوعتين.

وأشارت إلى أن ابنتيها ستعملان على توصيل المستلزمات الطبية وتلبية الوصفات الطبية والتواصل مع كبار السن والذين يعانون الوحدة والضعف لأجل الوقوف بجانبهم.

في هذه الأثناء، فإن ريتا تعمل عبر مواقعها للتواصل الاجتماعي على مساعدة من يعانون مشكلات نفسية وعقلية، جراء كورونا والإغلاق عبر توجيه النصح لهم بضرورة ممارسة الرياضة، والبقاء بالمنزل والمحافظة على التباعد الاجتماعي، لوقف انتشار الفيروس.