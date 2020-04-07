خاص بالفيديو- راغب علامة ومساحة من الأمل في كليب “انتو أملنا”

أطلق السوبرستار راغب علامة أغنية جديدة بعنوان “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي.

الكليب صوره المخرج سامي صعب الذي أظهر “علامة” في البداية وهو يسير عند تقاطع شارع الرينغ في وسط بيروت، حيث خلت الشوارع من الناس وزحمة السيارات وكان واضعًا قناعًا واقيًا على وجهه.

في المشهد التالي، يطل راغب من منزله مخاطباً الطاقم الطبي والمسعفين وفرق الإنقاذ والصليب الأحمر والقوى الامنية وكل العاملين في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

كما كان لافتاً اطلالة الشاعر نزار فرنسيس وهو يكتب كلمات الأغنية من منزله والملحن جان ماري رياشي وهو يسجل الأغنية، في اشارة من المخرج الى اعتماد الاجراءات الوقائية الكاملة والتزاماً بقرار منع الاختلاط والتجمعات.

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الأغنية مؤثرة جداً قدّمها راغب بأسلوبه المميز واضعاً احساسه في هذا العمل الذي سيكون علامة فارقة في هذه المرحلة الصعبة من البلد خاصة أنها حملت طابع الأمل، ان لناحية الكلام او الصورة بعدما انهى المخرج الكليب بمشهد لطفل يرتدي قناعاً واقياً في الشارع لكنه ينزع عن وجهه هذا القناع كمؤشر على نهاية الصراع مع فيروس كورونا” يوماً ما.

وفي تصريح لـ “علاقة” لوكالة رويترز قال “أغنيتي هي لكل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين غنينا الحب والشوق والوطن“.

الأغنية أصبحت متوفرة على قناة “علامة” الرسمية عبر موقع يوتيوب: وتقول كلماتها ”في خوف مقرر يقتلنا وعم تصعب عم تصعب الأحوال/ هالمرة انتو أملنا ولو كنتوا لو كنتوا قلال/ كل الدني عم تبتلي ما عاد بدها المسألة/ انتو فرسان المرحلة والأبطال/ انتو ال ما بتتعب همتكن/ بالصف الأول وقفتكن/ وطنا كلو برقبتكن ومعلق عليكن الآمال”.