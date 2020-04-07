رحيل وفاة فنانة الزمن الجميل الكبيرة هند طاهر

خسرت الساحة الفنية اللبنانية اليوم الممثلة اللبنانية القديرة هند طاهر، التي توفيت عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بكل أسى وحزن الزميلة الممثلة هند طاهر وتتقدم من عائلتها الكريمة بأحر التعازي والمواساة، رحمها الله وأدخلها فسيح جناته. لكم طول البقاء.

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وكان مهرجان الزمن الجميل قد كرّم الفنانة الراحلة هند طاهر في عام 2018، وقدّم لها الجائزة الكاتب والممثل طارق سويد الذي أثنى على هذه الفنانة الكبيرة التي شرفته بلعب دور “ماما حنان” في مسلسل من كتابته وهو “اماليا”.

نذكر ان هند طاهر تركت بصمة مميزة في عالم المسرح والتلفزيون، وشاركت في أهم الاعمال مع كبار نجوم العصر الذهبي.

أسرة “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيدة.