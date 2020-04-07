ما حقيقة فقدان بوريس جونسون وعيه بعد دخوله العناية المركزة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، عن تطورات رئيس الوزراء بوريس جونسون الصحية، بعد دخوله إلى العناية المركزة مساء الاثنين، مؤكدا أنه يعاني من أعراض خطيرة لفيروس كورونا المستجد، كما أكد أنه حصل على الأوكسجين لكنه ليس موضوعا تحت جهاز تنفسي.

وأضاف جوف في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس (الواقع قبالة مبنى البرلمان في وسط لندن) ونصلي من أجله وأجل أسرته".

وتابع "نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

وأوضح مايكل جوف أن جونسون يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، وسيبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس، نافيا ما تردد بأنه فقد وعيه كما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية، فيما تم تكليف وزير الخارجية، دومينيك راب، بأداء مهامه مؤقتا.

وكان بوريس جونسون قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، قبل 10 أيام، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وتضامن عدد من السياسيين مع جونسون وعائلته، حيث كتب عمدة مدينة لندن، صديق خان: "نصلي كي يتعافى رئيس الوزراء بسرعة هذه الليلة".

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وكتب زعيم حزب العمال الجديد، كير ستارمر، على حسابه في تويتر: "أخبار حزينة بشكل رهيب. كل البلاد تقف مع رئيس الوزراء وعائلته خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

بدوره، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إدخال رئيس الوزراء البريطاني، إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بأنه "أمر خطير".

وقال الرئيس الأميركي إنه طلب من شركتين تعملان على ابتكار طرق علاج من فيروس كورونا، تقديم المساعدة للفريق الطبي الذي يعالج جونسون.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يتعافى "صديقه" سريعا، مشيرا إلى أن الأميركيين "يصلّون من أجله".