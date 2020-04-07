حياة الفهد يهودية في رمضان.. وهذه ردة فعل الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طُرح يوم أمس الإعلان التشويقي الخاص بمسلسل "أم هارون" من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، والذي كشف بدوره عن طبيعة الشخصية التي ستؤديها الفهد في العمل، والتي ستنفذها للمرة الأولى.

وكشف الإعلان الترويجي أن حياة الفهد ستؤدي شخصية امرأة تنتمي للديانة اليهودية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الإعلان بالإضافة لطبيعة دور الفنانة لا سيّما بعد تصريحاتها الأخيرة عن الوافدين، والتي عرضتها لهجوم واسع، حيث تم اتهامها بالعنصرية وعدم الإنسانية.

وجاءت أغلب تعليقات الجمهور رابطة بين الدور وبين تصريحات الفهد الأخيرة، مؤكدين أن شخصيةً يهودية تليق بها في هذه المرحلة بالذات.

وشهد المسلسل بعض التغييرات خاصة بما يتعلق باسمه؛ إذ أطلق عليه في البداية "أم شاؤول"، لكن الفنانة لم يعجبها الاسم، فحثت المخرج والمؤلف على تغيير الحقبة الزمنية واسم الشخصية الرئيسة، فتم التجاوب مع مطالبها وتغير اسم العمل ليصبح " أم هارون".

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وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

يُذكر أن حياة الفهد كانت أثارت حالة من الجدل والبلبلة مؤخرا بعد مداخلة هاتفية لها على أحد البرامج التلفزيونية الكويتية، حين هاجمت الوافدين في بلادها وطالبت بطردهم خاصة في ظل ظروف الأزمة الأخيرة التي يعيشها العالم بسبب كورونا.

وتعرضت الفهد على إثر مكالمتها تلك لهجوم واسع من قبل الجمهور والنقاد حتى زملائها في الوسط الفني والإعلامي؛ إذ وصفها الكثيرون بالعنصرية، فيما دافع آخرون عن الفنانة الكويتية القديرة مؤكدين أن تصريحاتها تم فهمها بشكل خاطىء، وأنها لم تقصد إهانة أي شخص، فيما رأى البعض أن ما قالته الفهد صحيح ومنطقي حتى وإن قصدته، وأن الكويت دولة صغيرة لا تتحمل هذا الضغط بعدد الأشخاص.