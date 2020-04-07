هاري وميغان يكشفان اسم منظمتهما الجديدة.. ألهمتهما لتسمية ابنهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن اسم منظّمتهما غير الرّبحية الجديدة لصحيفة "ذا تيلغراف" البريطانية يوم الأمس، حيث أطلقا عليها اسم "آرتشويل" بدلًا من "ساسكس رويال"، الذي تمّ منعهما من استخدامه بعد انسحابهما ككبار أعضاء من العائلة المالكة وعدم تصنيفهما كعضوين ملكيين عاملين منذ الأول من أبريل 2020.

ولأنّ الدّوقان أصبحا يمتلكان القرار فيما يتعلّق بالعلاقات العامّة بهما، اختارا واحدةً من أكثر الصّحف البريطانية مصداقية للإعلان عن اسم منظّمتهما الجديد، وهي صحيفة "ذا تيلغراف"، وكشفا لها بأنّ اسم المؤسسة مُشتق من الكلمة اليونانية "Arche"، والتي تعني "مصدر العمل"، وهي الكلمة التي كانت الإلهام وراء تسمية ابنهما "آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور"، كما أضافا أنّ اسم "آرتشويل" لمنظمتهما كان مُقترحًا قبل "ساسكس رويال".

واستطرد الدّوقان بأنّهما يودّان تأسيس مُنظّمة "تقوم بشيءٍ ذي معنى وتفعل شيئًا مهمًّا".

ووفقًا للأوراق التي تم تقديمها في الولايات المتحدة الشهر الماضي، يدرس الزوجان كيفية إنشاء خدماتهما الخيرية والتطوعية الخاصة بهما، وتأسيس موقعٍ إلكترونيّ واسع النطاق، ومشاركة "مواد التعليم والتدريب" عبر الأفلام والبودكاست والكتب.

وتتضمن الخطط حتى الآن طلبات تسجيل العلامات التجارية لكل شيء من أفلام الصور المتحركة إلى مشابك الورق، هي أكثر شمولاً من تلك التي كانت مخصصة تحت مُسمّى Sussex Royal في المملكة المتحدة.

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ويمكن للمشروع الأمريكي الجديد أن يرى الدوقة تمشي على خُطى نجاح موقع اللايف ستايل القديم الخاص بها The Tig، بموقعٍ جديد يعرض معلومات في مجال التغذية والصحة العامة والصحة العقلية، إلى جانب الترفيه.

من الجدير ذكره أنّه لم يخطط هاري وميغان لتفاصيل إطلاق المنظمة غير الربحية حتى الآن، مؤكدين أنهما والعالم يركزان حاليًا على التهديد الذي يشكله الفيروس التاجي المُستجد "كوفيد-19"، ولكن بعد أن تم تقديم طلب تسجيل الاسم في المجال العام في الولايات المتحدة، وتمّ رؤيته من قبل صحيفة ذا تيليغراف، أكّدا أنها ستطلق تحت اسم Archewell "آرتشويل".

وفي السّياق نفسه، صرّح الدّوق والدّوقة لصحيفة "تيليغراف" عن الموضوع قائلين: "مثلكم، ينصب تركيزنا على دعم الجهود المبذولة للتصدي لوباء Covid-19 العالمي، ولكن في مواجهة هذه المعلومات التي ظهرت إلى النور، شعرنا بأننا مضطرون لمشاركة قصة كيف حدث ذلك. وقبل SussexRoyal، جاءت فكرة Arche - الكلمة اليونانية التي تعني مصدر العمل".

واستطرد الدّوقان في بيانهما للصحيفة: "لقد ربطنا هذا المعنى بالمؤسسة الخيرية التي كنا نأمل أن نبنيها يومًا ما، وأصبح مصدر إلهام لاسم ابننا. للقيام بشيء ذي معنى، للقيام بشيء مهم. آرتشويل هو اسمٌ يجمع بين كلمة قديمة للقوة والعمل، واسم آخر يثير الموارد العميقة التي على كلٍّ منا الاعتماد عليها. نتطلع إلى إطلاق Archewell عندما يحين الوقت المناسب".

يُشارُ إلى أنّ هاري وميغان اختارا مُسمّى آرتشويل لمنظّمتهما غير الرّبحية من بين مُتقرحات "مؤسسة آرتش" و "آرتشواي".