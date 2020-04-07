كيف عبر النجوم عن شعورهم بالملل في الحجر المنزلي؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يبدو أن حالة الممل بدأت تتسلل إلى عدد من النجوم والمشاهير بسبب الحجر المنزلي الذي فرضه عليهم فيروس كورونا المستجد، في ظل استمرار الأزمة لغاية الآن، وعدم السماح بالخروج لممارسة النشاطات التي كانت موجودة قبل انتشار المرض القاتل.

وبدأ عدد من النجوم باستذكار بعض النشاطات التي كانوا يمارسونها قبل حظر التجول، إن كان على مستوى تصوير الأعمال الدرامية، والبرامج التلفزيونية، أو جلسات التصوير، أو الذهاب إلى صالونات التجميل، أو المشاركة في الفعاليات الفنية المختلفة، وهذا ما بدا واضحًا من خلال نشر بعضهم لتلك الذكريات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل.

ورغم أن النجوم كانوا ضمن الحملات التي تطالب بمنع الخروج من المنزل تحت عنوان "خليك في البيت" للوقاية من فيروس كورونا، لكن ذلك لم يمنعهم من أن يعبروا عما يجول في خاطرهم من حالة الاشتياق والعودة للحياة الطبيعية وممارسة الأعمال دون قيود أو إجراءات صارمة كما هي عليه الآن.

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الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن نشرت مقطع فيديو أعلنت من خلاله أنها تشتاق حاليًا إلى العمل والأيام الجميلة وحالة الازدحام في الشوارع، كما عبرت عن اشتياقها لمحبيها.

ونشرت الفنانة نادين نجيم مقطع فيديو سابق لها من داخل صالون تجميل وهي تصفف شعرها، وكتبت:" بما إنه ما عم فيني ظبط حالي وغرتي صارت طويلة بدا، وكمان ما عم فيني اعمل ولا عم نضهر أصلاً تنحط مكياج قلت بسترجع ذكرياتي بس كنت إنسانة طبيعية قبل ما صير، في حل تاني ؟ لاء طيب لكان #خليك_بالبيت رزق الله على هيديك الأيام ملاحظة : عم نكت ونضحك على حالنا كلنا حلوين كيف ما كنا وأصلاً آخر همنا المهم الصحة".

وعبر الإعلامي وسام بريدي عن اشتياقه لتصوير البرامج التلفزيونية، فنشر صورة من كواليس إحدى حلقاته وأرفقها بتعليق:" اشتقنا لايام التصوير مع انو متعبة ولكن متعة".

كذلك الحال بالنسبة للفنانة نانسي عجرم التي استرجعت ذكريات مشاركتها في برنامج "ذا فويس" ونشرت جلسة تصوير كانت قد خضعت لها في وقت سابق على هامش برنامج المواهب الغنائية.