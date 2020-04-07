شكرا لقرائتكم خبر عن "انتو أملنا".. راغب علامة يطرح كليب جديد للتوعية بمخاطر كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم اللبناني راغب علامة أغنية جديدة بعنوان"انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبناني والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

وكان راغب علام قد أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.

وقال علامة ف تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف. طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحي الحضاري تستحق كل التقدير والإحترام ، براڤو براڤو".

وكان النجم راغب علامة قد انضم ضمن حملات التبرعات الوطنية التي تقوم بها مختلف الجهات في لبنان لمواجهة تفشّي وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة ٢٥ مليون ليرة لبنانية، قائلاً، "أود أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً، وأضاف، "الشعب اللبناني المنهوب والمسروق هو الذي وقف في وقت الشدّة، وفي المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".

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وأضاف راغب علامة خلال مداخلة هاتفية على قناة mtv اللبنانية:" نحن بحاجة أن نكون يداً بيد لنتعاون في تخطّي هذه الأزمة، ولذلك أودّ أن أتبرّع بمبلغ ٢٥ مليون ليرة، أخصّص منها ١٥ مليون ليرة لبنانية للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومبلغ ١٠ مليون ليرة للصليب الأحمر اللبناني".

ودعا راغب علامة زملاءه الفنانين للقيام بمبادرات مماثلة، كتوزيع المساعدات الغذائية التي بدأ هو بتوزيعها منذ بداية الأزمة خصوصاً للعائلات المحتاجة والفقيرة والتي توقفت عن العمل بسبب الظروف الراهنة في لبنان.

يشار إلى أن الفنان اللبناني راغب علامة، قدم عدة نصائح لمتابعيه عبر تويتر، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون، والبقاء على مسافة آمنة من أي شخص يعاني من أعراض مرضية، قائلاً: "بالوعى بنواجه كورونا" ، قائلاًُ: "بالوعي بنواجه كورونا بالوقاية فينا ننتصر على هذا فيروس الخطير أكيد فينا، بالمحافظة على نظافتنا وغسل اليدين بالماء والصابون، البقاء على مسافة آمنة من أي شخص يعاني من أعراض مرضية، تجنّب الأماكن المغلقة و المكتظة، عدم لمس أزرار المصاعد، مسكات الأبواب. والتعقيم الدائم"