"مدحت العدل عن ميدو: "عالمي في كل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الكاتب الكبير مدحت العدل، باللاعب أحمد حسام "ميدو"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب: "ميدو العالمي متألق جدا في أرائه، وهذا إن دل على شيء، فهو دلالة الثقافة العامة والوعي المجتمعي والتحليل المنطقي لما يدور حوله".

Advertisements

وتابع: "عالمي في كل شيء، وإبننا ونفخر به".

وكان الكاتب الكبير قد قال أثناء استضافته في برنامج "معكم" إن العامل بعد كورونا سيختلف تماما.