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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أشاد الكاتب الكبير مدحت العدل، باللاعب أحمد حسام "ميدو"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وكتب: "ميدو العالمي متألق جدا في أرائه، وهذا إن دل على شيء، فهو دلالة الثقافة العامة والوعي المجتمعي والتحليل المنطقي لما يدور حوله".
وتابع: "عالمي في كل شيء، وإبننا ونفخر به".
وكان الكاتب الكبير قد قال أثناء استضافته في برنامج "معكم" إن العامل بعد كورونا سيختلف تماما.
كانت هذه تفاصيل خبر "مدحت العدل عن ميدو: "عالمي في كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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