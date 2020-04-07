"يعود للسينما بعد 22 عامًا.. ويوسف إدريس غير طريقة تفكيره".. حكايات يحيى الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان الكبير يحيى الفخراني بعيد ميلاده الخامس والسبعين، ولد الفخراني في مثل هذا اليوم، 7 أبريل 1945، ويعد واحدًا من أبرز ممثلي الدراما المصرية والعربية قدرته على التجسيد والتلون، وتقديم أعمال مختلفة بين الكوميديا والتراجيديا، جعلته على قائمة أولويات المشاهد العربي، وتحقق أعماله أعلى المشاهدات.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات الفخراني:

البداية الفنية

حصل يحيى الفخراني، على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، وعقب تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة إلا أن حبه للتمثيل بعد اشتراكه بفريق التمثيل بالكلية دفعه لاحتراف المهنة حيث قدم العديد من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية والمسرحية.

بدأَ مشواره بمسلسل الرجل والدخان عام 1973، وفي عام 1979 اشتهر من خلال مسلسل (أبنائي الأعزاء شكرا) بدور رأفت مع القدير عبدالمنعم مدبولي، وتوالت أعماله التليفزيونية في نجاح، حتى قدم السلسلة الشهيرة (ليالي الحلمية)، وقدم بعدها أعمال في غاية الأهمية في سجل الدراما العربية منها مسلسل "شيخ العرب همام، ونوس، يتربي في عزو، عباس الأبيض، الخواجة عبدالقادر "،وغيرها.

ومن أعماله المسرحية التي تركت بصمة لدى الجمهور مسرحية (الملك لير) التي قدمها الفخراني مرتين، كما شارك في فوازير المناسبات مع الفنانتين صابرين وهالة فؤاد، أما بالنسبة للأعمال السينمائية فمنها إعدام ميت، وخرج ولم يعد، والكيف، ومبروك وبلبل، وغيرها.

الحياة الشخصية

ذات مساء كان الفخراني على خشبة المسرح الجامعي يعرض مسرحية لبرنارد شو، وحدث في المشهد الأخير من المسرحية نوع من الخطأ الناتج عن إدارة المسرح، فترك المسرح غاضبا، وفي الكواليس كانت زميلته لميس، أول من قابله، لتطلب منه العودة للمسرح وتحية الجمهور، ومن هذه اللحظة وقع الفخراني في حب لميس جابر.

تخرجت لميس متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وعُينت نائبة في البرلمان المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتزوجها الفخراني رغم اختلاف ديانتهما، فلميس جابر تدين بالمسيحية، والفخراني يعتنق الإسلام، وأنجب الفخراني منها طارق وشادي، شادي يعمل في مجال الإخراج وأخرج لوالده عدد من الأعمال المهمة منها ونوس والخواجة عبدالقادر، وشارك طارق مع والده في فيلم "محاكمة علي بابا".

كيف غير يوسف إدريس طريقة تفكيره

في حوار صحفي قال الفخراني، ألتقيت بالدكتور يوسف إدريس، وقال لي: "أنت الفنان الوحيد اللي بنحس أنه بتاعنا"، وكانت هذه المرة التي أراه فيها، وأعترف أن تاثير تلك الكلمات عليّ كان كبيرًا، ومن وقتها قررت ألا أجري وراء الأعمال التي تمتعني فكريًا، فالمهم الناس التي تملكني، تقدر تقول أن الجملة دي غيرت مجري حياتي، لآن المشاهد أصبح لدي هو الأهم، وأهمية تلك الجملة أنها جاءتني في بداية مشواري الفني.

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هل التليفزيون يحرق الفنان؟

قدم الفخراني العديد من الأعمال التليفزيونية عكس السينما فأعماله لا تتعدى صوابع اليدين، وعن رأيه في المقولة الشائعة بأن التليفزيون يحرق الفنان قال الفخراني: "مقولة أن التليفزيون يحرق الفنان كانت تتردد (زمان مش دلوقت)، وأن ما يحرق الفنان هو اختيار (الأدوار الوحشة)، علي حد تعبيره، وليس التليفزيون أو السينما، ففي عز نجاحي بالسينما ذهبت للتليفزيون وقال لي أهم صناع السينما في ذلك الوقت (إزاي تسيب السينما وتروح للتليفزيون)، كان ردي عليهم (هأقدم في التليفزيون ما هو أهم)".

فيلم سينمائي جديد

سنة 1998، قدم الفخراني آخر أعماله في السينما "مبروك وبلبل"، وغاب من بعدها عن شاشة السينما، ويعود الفخراني بعد غياب 22 عامًا بفيلم الصحبة الحلوة مع محمد سعد من تأليف الكبير وحيد حامد وإخراج ساندرا نشأت، التي تعود للسينما هي الآخرى، بعد غياب 8 سنوات منذ أن قدمت فيلم المصلحة عام 2012.

مسلسل رمضاني

يغيب يحيى الفخراني عن الدراما الرمضانية هذا العام ويعود العام القادم بمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج نجله شادي الفخراني، الثلاثي الذي قدم ونوس والخواجة عبدالقادر، ودهشة.

علاقته برمضان

رغم أن الفنان يحيى الفخراني هو فاكهة من ألذ فواكه شهر رمضان بأعماله التي يقدمها، إلا أنه يرتبط بشهر رمضان ارتباطا خاصا، فوفقا لتصريحات صحفية للفحراني كان يشتري فانوسين في رمضان لأنه كان يحب التميز.

وقال الفخراني إن زوجته لميس جابر تصوم معه شهر رمضان، وعن فضائحه في شهر رمضان، قال الفخراني: "يااااه ذكريات جميلة لكن بها فضائح عديدة.. وأنا في الصف الثاني الإبتدائي اتفقت أنا وأصدقائي على الصيام وعدم التحجج بأي عذر لكني منذ صغري وأنا أحب الطعام جدا لذا لم استطع تكملة صيام يوم واحد فما كان مني إلا التظاهر بالصيام في حين أن هناك سندوتشات في حقيبتي، وحدث لي موقف فضحني وهو أنه أثناء لعبنا في حوش المدرسة وقعت مني السندوتشات على الأرض الأمر الذي جعل زملائي تتعالى ضحكاتهم فاضطررت وقتها أن أتغيب من المدرسة أسبوعا كاملا حتى ينسوا هذا الموقف إلا أنهم لم ينسوه على الإطلاق وظل عالقا في ذهنهم يذكروني به من وقت لآخر".

برنامج يا تلفزيون يا

مكالمته لمحمد ممدوح

تعرض الفنان محمد ممدوح للتنمر بسبب صوته في مسلسل قابيل، وطالبه البعض أن ينقص وزنه.

وقال محمد ممدوح، مع الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة "TeN، إنه تلقى مكالمة دعم من الفنان يحيى الفخراني بعد الهجوم عليه بسبب نبرة الصوت، مؤكدا أنه مثل أعلى بالنسبة له، وقال له الفخراني: "خس عشان صحتك يا محمد"، وبالفعل استطاع خسارة 16 كيلو من وزنه في فترة قصيرة".

ممدوح مع قصواء