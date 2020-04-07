تراند اليوم : بعد فضح علاقتها بـ«القذافي».. تسريب الصور التي تسببت في منع«نجلاء» من دخول مصر

أثارت الفنانة التونسية نجلاء، الجدل في وسائل الإعلام بعد كشفها مؤخرًا عن علاقة خاصة جمعتها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، خاصة بعد منع دخولها مصر على إثر تسريبات فاضحة وعلاقات مشبوهة مع رجال أعمال بارزين وسياسيين.

ومنعت الفنانة التونسية نجلاء من دخول مصر بحكم قضائي، مرفق بحيثياته صور مسربة للفنانة من داخل شقة مفروشة بالقاهرة تستقبل فيها رجال أعمال فحياء سهرات حمراء.

وقالت في تصريحات سابقة أنها فوجئت أثناء عودتها من تونس إلى القاهرة بتوقيف الأمن لها في المطار، وإخبارها بمنعها من دخول البلاد، مشيرة إلى انها لم تصدق الأمر واعتقدت أن هناك خطأ فاتصلت ببعض الشخصيات وتأكدت من الأمر، دون الكشف عن السبب.

وعرفت الفنانة نجلاء في مصر بمطربة الحصان، بعد أغنيتها المثيرة، كما انها عرفت بأدوارها الجريئة في الأعمال الفنية بمصر.

وكشفت نجلاء في تصريحات متلفزة عبر قناة "الحوار التونسي"، علاقتها بالقذافي بأنها كانت جيدة، لافتة إلى أنها لا تخجل من العلاقة التي جمعتها به، وتابعت: لن أتحدث في السياسة والقذافي فخر لي ولليبيين وللعرب.

وتابعت نجلاء، أنها وبعد وصولها إلى الأراضي الليبية اكتشفت أن من دعاها للظهور في ليبيا هو معمر القذافي، وذلك بعدما شاهد أحد اللقاءات التي أجرتها في تلفزيون لبناني.

وأردفت الفنانة التونسية قائلة، إنه استقبلها برحابة صدر وأعرب لها عن استعداده لمساعدتها في أزمتها التي منعت بسببها من دخول مصر.

وذكرت أنه عاملها بكل احترام واستمرت هذه العلاقة قرابة عام.

وتحدثت عن حياته على المستوى الإنساني، قائلة: "هو رجل محترم يصوم كل إثنين وخميس، ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان، وعندما مات بهذه الطريقة بكيت عليه، الله يرحمه"، مؤكدة عدم حدوث علاقة غير شرعية بينهما.





