تراند اليوم : فنانة شهيرة متحولة جنسيًا ترفض تقديم برنامج في رمضان لهذا السبب

كشف الفنانة اللبنانية جويل بدر، التي تعد من أشهر المتحولين جنسيًا حيث كانت شابًا ثم تحولت لأنثى، عن رفضها تقديم برنامج في رمضان القادم، مشيرةً إلى أن هناك عائلات فقيرة وأناس محتاجة هي أحق بالأموال التي ستصرف على هذا البرنامج.

وأضافت- حسب تصريحات نقلها موقع الفن اللبناني-، أن هذه الأموال التي كانت ستضعها في إنتاج البرنامج، إرتأت انه من الأفضل أن توزعها على المحتاجين.

وتابعت بدر:"الشهرة ليست على الشاشة، وهي لا شيء أمام أناس يموتون من الجوع والفقر، وليس من الضروري إن كنت أقدم المساعدة أن أكشف عن ذلك وأجاهر به، ولهذا رفضت أن أنشر أي صورة لأي عائلة محتاجة ساعدتها أنا".

ومن ناحية اخرى، كشفت بدر عن تعرضها لمحاولة سرقة، إلا أن تواجد مرافقها معها حال دون نجاح السارقين، مشيرةً إلى أن من حرّض ضدها هي إحدى صديقاتها .



