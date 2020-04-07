تراند اليوم : "خالد النبوي" يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته الصحية الخطرة



كشف الممثل المصري خالد النبوي، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها في يناير الماضي، وخضع على إثرها لعملية تركيب دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي.

وقال النبوي في مقابلة مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الممثلة والمنتجة إسعاد يونس على قناة (dmc)، إن الآلام داهمته حين كان يُجري مقابلة صحفية، مو دفعه للتفكير بالذهاب لإحدى المستشفيات، إلا أن زوجته تحدثت هاتفيًا مع صديقه حسام صلاح، الذي نصحها بالتوجه إلى مستشفى القصر العيني.

وأشار إلى أنه توجه بالفعل إلى القصر العيني، وخضع لعمل رسم قلب، على يد الطبيب هشام صلاح، شقيق صديقه، الذي لاحظ تغير لون وجه الطبيب أثناء عمل رسم القلب.

وعلق النبوي: "عارف إني عاوز أروح مستشفى تانية، فحط اسمها على الجي بي إس ورجعلي، قالي بينا وبينها 13 دقيقة.. منلحقش". وأشار إلى أن الطبيب أجرى له على الفور عملية قسطرة في القلب.

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وتعرض النبوي لأزمة قلبية نقل على إثرها للقصر العيني الفرنساوي وأجرى عملية قسطرة، وطلبت زوجته منى المغربي من الجمهور الدعاء له عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفي أول قرار له بعد الوعكة الصحية، أعلن النبوي الدخول إلى عمل فني جديد .

ووقع النبوي عقد لبطولة مسلسل جديد بعنوان "لما كنا صغيرين". المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج علي محمد علي.