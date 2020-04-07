تراند اليوم : الشرطة تقتحم منزل فنانة شهيرة وتلقي القبض عليها رفقة زوجها



اقتحمت قوات من الشرطة ليلًا منزل فنانة شهيرة، وألقت القبض عليها رفقة زوجها وتم إحالتها إلى المحاكمة، بعد مخالفتها تعليمات السلطات، بشأن عدم التجمعات وإقامتها حفل عيد ميلاد في منزلها.

وفي التفاصيل فقد ألقت الشرطة القبض على الممثلة النيجيرية الشهيرة فونكي أكينديلي المعروفة باسم جينيفا، لأنها أقامت حفلة عيد ميلاد في لاغوس التي أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشرطة، واتهمت باستقبال ضيوفها في مقرها الزوجي الراقي في ليكي.

وقال بالا إلكانا الناطق باسم شرطة ولاية لاغوس إن «فونكي اكينديلي وزوجها أوقفا لأنهما تحديا توجيهات الحكومة القاضية بمنع تجمعات كبيرة من الناس».

وأضاف «سيمثل الزوجان أمام المحكمة». وإذا دينَ الزوجان فسيواجهان عقوبة بالسجن لشهر واحد أو غرامة مقدرها 100 ألف نايرا (260 دولارا) أو كليهما.

وقد أثارت تصرفات أكينديلي ردود فعل غاضبة من معجبيها بعد ظهورها في وقت سابق في إعلانات تطالب النيجيريين باحترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقدمت الممثلة اعتذاراً على صفحتها في «إنستغرام». وقالت «أنا آسفة إذا ضللتكم. أنا أقدر مخاوفكم وأعدكم بممارسة ما أبشر به دائماً».



