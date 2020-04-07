جوليا روبرتس وبريتني سبيرز وبراد بيت..إليكم لائحة النجوم الذين لا يستحمون!

ميرنا وليد - بيروت - تنتشر بشكل دائم أخبار الفنانين العالميين وتفاصيل محرجة عن حياتهم وأسلوب عيشهم إلى العلن، وآخرها حرصهم على النظافة، لكن هناك مشاهير لا يهتمون بنظافتهم الشخصية، بالرغم من شهرتهم الكبيرة في العالم. كما أنهم لا يخجلون من الاعتراف بعاداتهم السّيئة، لذلك جمعنا لكم لائحة بعادات نجوم هوليوود القذرين.

​براد بيت​

من يصدق أن لدى نجم هوليوود الوسيم براد بيت رائحة كريهة جداً وهي ناتجة عن عدم اهتمامه بنظافته، ويقال إنّ بيت لا يستحم إلّا نادراً وهو يفضّل إستخدام المحارم المعطّرة الخاصّة بالأطفال عند الحاجة.

​كورتني كوكس​

بطلة مسلسل "Friends" الممثلة كورتني كوكس لا تحبّذ الاستحمام كثيراً، وأشار إلى هذا الأمر زوجها السّابق الممثّل دايفيد أركيت الذي قال إنّ رائحة زوجته تذكره برائحة العامل الذي قضى يوماً شاقاً في العمل، ولكن الغريب أنّ هذا الأمر لا يزعجه، لا بل رائحتها تجذبه كثيراً كما أعلن.

​جوليا روبرتس​

نكاد لا نصدق أنّ الممثّلة الجميلة جوليا روبرتس هي من ضمن النّجوم الذين لديهم رائحة كريهة، وهذا ما أكّده مرافق سابق لها وأشار قائلاً: "رائحة جوليا كريهة جداً وهي لا تحبّذ الاستحمام كثيراً لأنّها من المحافظين على البيئة وتفضّل توفير المياه، كما تعتبر أنّ كثرة الاستحمام تساهم في إتلاف الشّعر".

Advertisements

​كاميرون دياز​

لا تختلف كاميرون دياز عن زميلتها جوليا روبرتس، إذ إنّها مشهورة برائحة عرقها، وصرّحت في وقت سابق بأنّها ترتدي الملابس نفسها لحوالى أربعة أيّام متتالية ومن ثمّ تتخلّص منها بدلاً من غسلها وإعادة استخدامها.

​جوني ديب​

يوحي الممثّل جوني ديب بأنّه من الذين لا يهتمون كثيراً بمظهرهم ونظافتهم وهذا الأمر صحيح، فهو من النّوع الذي لا يحبّذ الاستحمام كثيراً، كما أنّه لم ينظّف أسنانه لأشهر عدّة عند تجسيد شخصيّة ​جاك سبارو​ في سلسلة "Pirates Of The Caribbean"، وذلك للحصول على أسنان صفراء اللون.

​جيسيكا سيمبسون​

جيسيكا سيمبسون من النّجمات اللواتي لا يخفين افتقارهن للنظافة، فقد صرّحت بأنّها بدلاً من تكبد عناء تنظيف أسنانها تفضّل مسحها بقطعة قماش شرط أنّ تكون نظيفة!

​بريتني سبيرز​

لا نحتاج أحداً ليخبرنا عن افتقاد المغنّية بريتني سبيرز للنظافة، فنحن نشاهدها يومياً بملابس متّسخة وبشعر يبدو واضحاً أنّها لم تغلسه منذ أكثر من أسبوع.