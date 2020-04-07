وفاة الممثلة القديرة هند طاهر بعد معاناة مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة اللبنانية ​هند طاهر​ اليوم، عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد معاناة طويل مع مرض السرطان.

توارى الثرى في جبانة الشهداء اليوم، وبسبب الأوضاع الراهنة يعتذر الأهل عن تقبل التعازي، إلا عبر الهاتف.

كانت بداية مسيرتها التمثيلية من خلال المسرح المدرسي، قبل أن تقرر إحتراف التمثيل رغم معارضة أسرتها، وكانت بداية إنطلاقها من خلال التلفزيون، في فترة ستينيات القرن العشرين، وشاركت في العديدع من المسلسلات، ومنها "مسحر رمضان" عام 1967، لتشارك بعدها في العديد من الأفلام المصرية واللبنانية، ومنها "النصابين الثلاثة"، و"الضياع"، ومن مسلسلاتها "عليا وعصام"، "البخلاء"، "أماليا"، "ميتر ندى".

رحلت طاهر تاركةً إرثاً جميلاً، من الفن في الزمن الجميل. من أسرة موقع "الفن" نتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيدة، راجين الله أن يسكنها فسيح جناته.