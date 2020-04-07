ميرنا وليد - بيروت - حلّ الممثل اللبناني ​بيتر سمعان​ على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين، والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

وتكلم بيتر خلال هذه الحلقة عن مشاركته بالثورة اللبنانية وعن عتبه على بعض الفنانين والفنانات الذين لم يشاركوا فيها مثل الفنانة جوليا بطرس التي دعمت كل ثورات العالم العربي الا ثورة بلدها والفنانة ماجدة الرومي وحتى السيدة فيروز الذي كان يتمنى منها إلقاء كلمة للثوار.

وفي نطاق آخر تكلم بيتر عن المسلسل الذي كتبه واسمه "وردة حمرا" وتمنى ان يجمع به الممثلتين سيرين عبد النور و​نادين الراسي​ الى جانبه في بطولة العمل

لمعرفة كل ما قاله بيتر خلال الحلقة يمكنكم متابعة الفيديو أدناه

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو -بيتر سمعان:عتبي على جوليا بطرس وماجدة الرومي وأتمنى جمع سيرين عبدالنور ونادين الراسي بمسلسلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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