ميريام فارس تلعب مع طفلها بالطائرة الورقية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحرص الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ خلال هذه الفترة مشاركة المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحظات طريفة من قضائها لوقتها في الحجر المنزلي برفقة عائلتها ولاسيما طفلها جايدن.

ونشرت فارس يوم أمس فيديو طريف، ظهرت فيه وهي تلعب برفقة جايدن بالطائرة الورقية، إذ ظهرت وهي تحاول تطيير الطائرة، وبعد عدة محاولات نجحت في ذلك، وعلّقت بالقول:"بعد عدة محاولات، أخيراً فعلتها، خليك بالبيت، الحجر المنزلي".

ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت فارس متابعيها مؤخراً، بنشر صورة شبه واضحة لوجه إبنها جايدن.

وظهر إبنها في الصورة، وهو يختبئ في علبة ألعاب ذات واجهة شفافة، واضعاً يديه على عينيه.

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