فيروس كورونا يرغم كيت ميدلتون على التخلي عن خاتم زواجها

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون متابعيها في أحدث ظهور لها على حسابها والأمير وليام على “إنستغرام”. ولاحظ المتابعون أنها لا تضع في إصبعها خاتم الزواج المزين بـ14 قطعة من الماس.

وتساءل الكثيرون عن سبب ذلك وهو ما كشفه تقرير لموقع Closer حيث لفت إلى أن الزوجين الملكيين قررا التخلي حالياً عن المجوهرات لأنها تشكل بيئة لنمو الجراثيم والفيروسات وخصوصاً مع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ولفت الموقع إلى أن هذه الخطوة تعتبر صحيحة لأن الأكسسوارات والقطع الثمينة يمكن أن تشكل موطناً للفيروسات وإن تم غسلها وتعقيمها.

ويشار إلى أن مكلة إسبانيا ليتيزيا قامت بالأمر نفسه قبل ذلك حيث ظهرت في 6 فبراير 2020 وخلال زيارة قامت بها للأندلس من دون خاتم الزواج.

وفي المقابل أشارت صحيفة Paris Match الفرنسية حينها إلى أن الملكة لا تضع خاتم زواجها أو خطوبتها خلال الزيارات الرسمية لأنهما يشعرانها بالألم وخصوصاً في حال كان عليها أن تصافح الكثير من الأشخاص.