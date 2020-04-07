الموت يغيب “فتاة جيمس بوند” أونر بلاكمان عن 94 عاماً

متابعة بتجـــــــــرد: غيب الموت الممثلة البريطانية أونر بلاكمان، التي اشتهرت بدور بوسي جالور “فتاة جيمس بوند” في فيلم “جولدفينجر” ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند وغيره من الأعمال الدرامية في ستينات القرن الماضي عن عمر يناهز 94 عاماً، حسبما قالت عائلتها اليوم الاثنين.

وقالت عائلتها في بيان على حساب بلاكمان على موقع فيسبوك “نعلن، بحزن عميق، عن وفاة أونر عن عمر يناهز 94 عاماً”.

وقال البيان “لقد توفيت بهدوء لأسباب طبيعية في منزلها في ليوس ساسكس، وهي محاطة بعائلتها”.

وقبل تقديم أشهر أدوارها، وهو دور بوسي جالور أمام النجم العالمي شون كونري في دور العميل السري 007، في فيلم “جولدفينجر” عام 1964، كانت بلاكمان تحظى بشهرة كبيرة في بريطانيا بعد بطولتها للمسلسل التليفزيوني الشهير “ذي افينجرز.