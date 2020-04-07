متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن الأمير هاري وميغان ماركل يسيران بخطوات متسارعة نحو إنهاء علاقتهما بالأسرة الملكية. وكانت أحدث خطواتهما إعلانهما إلغاء حسابهما الملكي على “إنستغرام”.
وجاء هذا من خلال تعليق أخير نشراه وكتبا: “شكراً لمجتمعنا على الدعم الذي قدمه لنا لكي نقدم الأفضل لهذا العالم”.
وذكر موقع People أنه لم يعد بإمكانهما استخدام الحساب من الآن وصاعداً مشيراً إلى أن هذا يؤدي إلى ابتعادهما أكثر عن الأسرة المالكة. وأضاف أنه لم يتم إلغاء الحساب رغم ذلك.
ويشار إلى أن الحساب يتبع 3 حسابات أخرى تتناول مشاريع وأفكاراً إيجابية وهي goodnews_movement و GlobalPositiveNews وTanksgoodnews. وفي حديث إلى الموقع قالت ميشال فيغيروا القيمة على الحساب الأول إنه لم يتم إعلامها مسبقاً بالخطوة التي أقدم عليها الأمير وزوجته.
وفي المقابل ذكر تقرير لمجلة Gala الفرنسية أن الزوجين يعانيان من مصاعب مادية. وهو ما أشار إليه الصحافي أوميد سكوبي في حديث إلى شبكة ABC حيث قال إنهما يعانيان من أزمة مادية تفاقمت مع انتشار وباء فيروس كورونا.
وقال: “واجه هاري وميغان المتاعب مع الصحافة. وبات عليهما الآن أن يعرفا من سيدفع نفقات حمايتهما في المستقبل”.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة أخيرة تبعد الأمير هاري وميغان ماركل نهائياً عن الأسرة الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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