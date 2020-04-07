كاردي بي تتوج ملكة الحجر الصحي على إنستغرام

متابعة بتجـــــــــرد: تُوجت المطربة كاردي بي نجمة إنستغرام خلال فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا، بعد أن حققت كليبَّاتها أعلى نسبة مشاهدة وبفارق كبير عن منافسَيها إنزو زيلوتشي وسيلينا جوميز.

والطريف أن كليبَّات كاردي (27 سنة) لا تقتصر على أغنياتها، بل تدور حول الوعي بمقاومة الوباء وضرورة الالتزام بالعزلة الاجتماعية المؤقتة، والترهيب من عواقب الاستهانة بكوفيد- 19.

وتحتل كاردي بي المرتبة الـ35 في قائمة الأكثر متابعة على موقع إنستغرام بحصيلة 62 مليون متابع، بينما يتصدر القائمة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأكثر من 210 ملايين متابع، تليه المطربة أريانا جراند بأكثر من 179 مليون متابع.

في سياق متصل، نفت المطربة الأمريكية الشائعات التي ترددت حول إصابتها بفيروس كورونا بعد دخولها المفاجئ للمستشفى منذ 3 أيام، لافتة إلى أنها مريضة بالفعل، ولكن ليس بالوباء، بل باضطرابات في المعدة.

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وقالت إنها اعتقدت في البداية أنها حامل للمرة الثانية وأجرت اختباراً للحمل، ولكن نتيجته كانت سلبية، قبل أن تُضطر للذهاب إلى المستشفى للعلاج من آلام المعدة التي هاجمتها وواكبها شعورها بالصداع، منوهة بأن كثرة تناولها للوجبات من المطاعم ربما سببت لها تلك الآلام.

واعترفت كاردي أنها لا تجيد الطهي، لذلك تعتمد على «الدليفري» في طعامها في ظل الحجر المنزلي من جراء وباء كورونا.

وأشارت المطربة الفائزة بجائزة غرامي الموسيقية إلى أن أهم ما كان يقلقها هو ابنتها الوحيدة كالشر، التي تبلغ من العمر عاماً واحداً.