منى زكي تفاجئ الجميع بصورها الجديدة.. شابة عشرينية

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ مصور الفنانين خالد فضة متابعيه على تطبيق “انستغرام” بنشر مجموعة صور للنجمة المصرية منى زكي بشعر أشقر وبإطلالة صيفية جميلة ومشرقة بالأمل والجمال.

واختارت زكي تسريحة شعر ناعمة وغيرت لونه البني بخصل شقراء بلون ناعم منحتها جمالاً اضافياً وبدت كشابة عشرينية. وأكملت اطلالتها بمكياج صيفي بألوان خفيفة أبرز جمالها الطبيعي.

وتألقت النجمة المصرية بفستان صيفي باللون الأبيض مزين من الأسفل برسومات لورود باللون الأحمر، من تنسيق الاستايلست مي جلال ونسقت معه حذاء أنيق باللون الأحمر.

أثارت إطلالة منى اعجاب الالاف من المتابعين الذين تغزلوا بجمالها الطبيعي وقدرتها على المحافظة على ملامحها بعيداً عن عمليات التجميل والتغييرات الكيرة في شكلها، الامر الذي يزيد من تميزها بين النجمات.

يذكر أن النجمة المصرية شاركت مؤخرا في تحدي الخير الذي أطلقته جمعية رسالة الخيرية، وذلك لنجدة المتضررين من السيول ومستشفيات العزل الصحي لمرض فيروس كورونا وتكفلت بـ 80 أسرة.