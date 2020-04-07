دوا ليبا تفرض سيطرتها على “توب تن” بثلاث أغنيات

متابعة بتجــــــــــرد: فرضت النجمة العالمية دوا ليبا “24 عامًا” سيطرتها على قائمة top 10 في إنجلترا بعد أن دخلت 3 من أغاني ألبومها الجديد Future Nostalgia الذي أطلقته منذ أيام قليلة لتكسب الرهان بعد أن رأى البعض أن نزوله جاء في توقيت خاطئ حيث يعاني الجميع من جائحة كورونا.

وتأتي هذه الأغاني ضمن ثاني ألبومات ليبا والأغاني هي: PHYSICAL، DON’T START NOW، BREAK MY HEART، إلى قائمة توب تن في إنجلترا.

واحتفت ليبا عبر حسابها على على “إنستغرام” بهذا الإنجاز، حيث نشرت صورة لها خلال جلسة تصوير، مرفقة مع الصور تعليقاً يؤكد دخولها قائمة “top 10“.