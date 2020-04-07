فيديو: عادل إمام ينضم إلى نجوم “تيك توك”

متابعة بتجـــــــــرد: انضم الفنان المصري عادل إمام إلى قائمة الفنانين الذين يستخدمون تطبيق تيك توك، حيث بدأ في نشر فيديوهات من أعماله مع وضع تعليقات طريفة عليها، ونشر الزعيم على حسابه بتيك توك فيديو نادر يظهر فيه في مقابلة تليفزيونية قديمة بمنزله، مع الإعلامية القديرة سلمى الشماع.

وتكلم الزعيم من خلال الفيديو عن أبنائه، حيث كشف أن ابنه محمد كان عمره أربعين يومياً، لتسأله الشماع عن محمد، ليمازحها الزعيم بقوله: عنده أربعين يوم هيتكلم إزاي.

وعندما سألته محمد يشبه من فقال إمام إنه يشبه رامي، لتسأله المذيعة ورامي يشبه من فضحك الزعيم ليقول لها رامي يشبه محمد، ثم يكشف عن الأسماء التي يدلل بها أبناءه، فقال إنه يطلق على رامي الحاج طلبة خليل، ومحمد البردويل أبو دومة وسارة الحاجة زينب الدمرداشية.

يذكر أن الفنان عادل إمام أول من حجز مقعده في سباق الدراما الرمضاني بعد أن انتهى من تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو”، قبل شهرين، ليكون أول من أنهى تصوير مسلسله، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وداليا البحيرى ورانيا محمود ياسين.

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