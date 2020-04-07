نادين نجيم تغيب عن دراما رمضان.. الشاشة العربية تخسر نجمتها هذا العام

متابعة بتجــــــــرد: أصبح مؤكدًا أن مسلسل “عشرين عشرين” الذي تعلب دور البطولة فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب النجم السوري قصي خولي لن يرى النور في شهر رمضان المقبل.

المسلسل الذي انطلق تصويره متأخرًا، وتوقف منذ ثلاثة أسابيع بعد إعلان حالة الطوارئ في لبنان، لم يعد ثمة إمكانية لاستكماله لأن المشاهد المتبقية تتطلب تصويرًا خارجيًا ومشاهد تضم تجمعات، لا يمكن حذفها من إطار العمل، دون أن يخرج عن سياقه الدرامي، ما يخالف أبسط قواعد الحماية من فيروس كورونا والمعايير التي وضعتها السلطات اللبنانية ضمن خطة الطوارئ التي منعت التجمعات. لذا كان القرار بإيقاف التصوير إلى ما بعد انقشاع كابوس كورونا.

مع هذا القرار تخسر الشاشة العربية نجمتها لهذا العام، فتغيب نادين نسيب نجيم عن ساحة دراما رمضان لأوّل مرّة منذ عدّة سنوات، كانت حققت خلالها عامًا بعد عام أهم نجاحات الدراما في الوطن العربي.

الجدير ذكره أن مسلسل “عشرين عشرين” هو العمل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.