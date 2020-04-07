أمير منطقة عسير يوجه بإيقاف مسلسل "عناقيد" سريعا.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّه أمير منطقة عسير في السعودية، بإيقاف مسلسل "عناقيد"، الذي أثار استهجانا كبيرا لدى أهالي المنطقة، الذين رأوا فيه إساءة لهم وللمنطقة وعاداتها وتقاليدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من المسلسل معبرين عن غضبهم الشديد ورفضهم له، ليأتي توجيه أمير منطقة عسير استجابة لردود الفعل، بسبب محتوى حلقتين من العمل التلفزيوني، بثتهما إحدى القنوات الفضائية، حيث دعا لتشكيل لجنة متخصصة لدراسة محتوى الحلقتَيْن، ورسائلهما الإعلامية.

وكان الاعتراض بناء على أن الحلقتَيْن صُوِّرتا في قريتَيْن من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهاليها وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، إضافة إلى عدد من الشُّبَهات حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وجاء في تعليقات المغرّدين عبر تويتر: " فيلم #عناقيد #عيال_صالح تشويه ليس الا وما تقوله كلام فارغ مافي شيء حر بالعالم الدول كلها توظف الإعلام والفن بشكل يخدم أهدافها ،، وإذا هم يقدمون بافلامهم ومسلسلاتهم مافيات وفئات سيئة ومصادمات مع الأمن لان اصغر واحد منهم عارف أنها حقيقتهم ، لكن ما تجي عندنا كدوله مطبقة على الامن.

وقال آخر: " هذي حرب من كل الاتجاهات تشويه سمعة وكذب وافتراءات كلها لأجل تغيير المجتمع".

و تقدَّم أمير منطقة عسير بدوره بطلب وقف بث الحلقتَيْن، وسحبهما من جميع منصات التواصل، إضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص، يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارًا صريحًا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت.

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ومن جهته، قال سلطان الأحمري، المتحدث الرسمي لإمارة عسير المكلف: "إن إمارة منطقة عسير أكدت لجميع أهالي المنطقة أن قيادة البلاد - حفظها الله وأيدها -، وكل منصف ونقي في وطننا الغالي، يدركون بكل تقدير واحترام ما تزخر به المنطقة في ماضيها وحاضرها، من التقاليد العربية العريقة قولاً وفعلاً، من سخاء نادر، وإيثار صادق، وشجاعة ظاهرة، ودين راسخ، وولاء مطلق للوطن وولاة أمره -حفظهم الله-، واحترام بالغ للإسلام وشعائره ورموزه".

وأضاف: "إمارة المنطقة تجعل إرساء القيم الوطنية، ودفع كل ما يمس استقرارها وثباتها، وحفظ كرامة المنطقة، إنسانها ومكانها، على رأس أولوياتها ومسؤولياتها".

مسلسل عناقيد هو سلسلة أفلام قصيرة تدور في إطار دراما الرعب، وتتناول في كل حلقة قصة مختلفة. متنوّعة مليئة بالأحداث الدرامية والتطوّرات والحبكات المتصاعدة، لا تقتصر على منطقة بعينها وصوّرت على نطاق واسع من أراضي المملكة، وتعرض على MBC1.

المسلسل من إنتاج "شركة الصدف"، وعددها 25 فيلماً تلفزيونياً، وهو من إخراج تامر بسيوني وهند الفهاد.