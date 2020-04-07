نداء شرارة توجه رسالة لجمهورها من داخل "الحجر المنزلي"

التزمت الفنانة لأردنية نداء شرارة "الحجر المنزلي" مثلها مثل غيرها من النجوم الذين يحرصون على أن يكونوا قدوة للمواطنين لكي يحتذوا بهم ويلتزموا منازلهم خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وكمحاولة للحد من انتشاره. وأطلت "شرارة" على جمهورها في فيديو جديد، كشفت من خلاله عن كيفية إمضاء وقتها خلال الحجر المنزلي؛ إذ تمنت أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت، مؤكدة أن الجميع قد مل البقاء في المنزل ولكن يجب الاستفادة من الوقت من خلال القراءة والقيام بالرياضة وأمور مفيدة، لافتة إلى أن كورونا "قلب" حياتها رأسا على عقب فبات ليلها نهارا والعكس صحيح.

وخطفت "شرارة" الأنظار منذ إطلالتها الأولى على مسرح "ذا فويس"؛ إذ تميزت بموهبة وصوت مخملي قل نظيرهما؛ ما جعلها مؤهلة عن جدارة لحمل لقب أحلى صوت بموسمه الثالث، ورأت حديث متلفز أن برنامج "ذا فويس" كان بمثابة نقطة انطلاقها الفنية، وهو من قام بتعريفها للجمهور، ولعب دورا كبيرا في مضاعفة شهرتها في مصر.

كما لفتت الفنانة إلى أن لديها حذرا تجاه التمثيل، وتنتظر دورا يناسبها بحكم اختلافها؛ حتى يصدقها الناس، مشيرة إلى أن هناك أدوارا تناسب غيرها من الأشخاص والذين بإمكانهم تقمصها بطريقة أفضل منها، كاشفة عن أن هناك من أخبرها عن قدراتها التمثيلية لكنها ترى أنها تحتاج إلى دورات تدريبية فيه.

وأكدت أنها تكتب أشعارا غنائية كما تقوم بالتلحين، مشيرة إلى أنها لحنت قصيدة لفنان العرب محمد عبده، والتي غناها في سوق عكاظ، بالإضافة إلى تأليفها أغنية للبوب ستار رامي عياش، موضحة أن ألبومها الأول لاقى نجاحا كبيرا، مشيرة إلى ارتفاع نسبة مشاهدة أغنيتها "حبيتك بالتلاتة" لـ 22 مليون مشاهدة؛ عبر موقع يوتيوب، بالإضافة إلى تحضيرها لألبوم جديد.

وتجدر الاشارة، إلى أن نداء قد صُدمت بوفاة شقيقها إثر حادث سير، ونعته بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام وقالت:"أخوي مات…26 سنة مات..شب راح بحادث…كنت وعدتوا أجهزلوا بيتو عشان بدو يتجوز…كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان أخطبلوا…يا رب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا…الصبر من عندك يا رب صبر أمي..قلبي بينعصر يا رب".

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