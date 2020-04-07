شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. على الحجار يحي حفلا غنائيا أون لاين يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح حفلته الأخيرة الذى أحياها النجم على الحجار أون لاين بسبب الأحداث التى تشهدها مصروالعالم مؤخرا وانتشار فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، مما أدى إلى منع التجمعات للوقاية منه، يحيى أيضا حفل غنائى يوم الجمعة المقبلة ويقدم من خلاله عدد المفاجآت لجمهوره .

وأحيا خلال الأيام الماضية عدد من المطربين عدة حفلات أون لاين منهم مى كساب ورامى عياش وتامر عاشورواحمد جمال وغيرهم لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا.

من ناحيه أخرى تسلم على الحجار، فى العام الماضى، جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافى، فى سلطنة عُمان، وسلمه الجائزة الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصى رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.

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ويعتبر النجم على الحجار أول فنان مصرى يفوز بتلك الجائزة، التى تنظمها سلطنة عمان كل عام، فى مجالات الفنون والآداب، وقد فاز أيضا باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

وكان آخر ألبومات على الحجار "ماتخدى بالك"، الذى طرحه فى 2019، وضم 12 أغنية هى: "يا لدانة"، و"مين فينا مش محتاج"، و"ما تاخدى بالك"، و"هو انتى معايا على الدنيا"، و"دارى جمالك"، و"مش هاخش النار عشانك"، و"عيشة الحنية"، و"ما ليش فى العند"، و"جايلك"، و"جبلى"، و"لسه الشتا"، و"جوه حضنى".