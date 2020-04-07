كمال أبو رية يكشف لمصراوي تفاصيل مسلسه الجديد "سلام شهيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
يستعد الفنان كمال أبو رية، لخوض تجربة تليفزيونية جديدة عن شهداء الجيش والشرطة، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.
وقال أبو رية، في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" ، إن تجربته الدرامية القادمة تحمل اسم "سلام شهيد"، وهو اسم مبدئي للعمل، ومن المقرر أن يتم تغييره بعد انتهاء كتابته واكتمال فريق العمل.
وتابع، المسلسل يتحدث عن شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن خلال الأحداث الإرهابية خلال عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤.
وأوضح، أن الهدف من العمل إعطاء الشهداء حقهم وتكريمهم من خلال عمل درامي تليفزيوني.
وأضاف، أن المسلسل عبارة عن ٣٠ حلقة، وهو من تأليف اللواء محمد عبد السميع.
يذكر أن، كمال أبو رية، شارك مؤخرا في حكاية" بنات موسى" بمسلسل "إلا أنا"، الذي خاضت بطولته وفاء عامر وصبري فواز ومحمد عز وعدد من الفنانين.
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