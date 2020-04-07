خاص.. إدوارد يصور آخر مشاهده في"فرصة تانية" الخميس.. واختزال مشاهده في"البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يشارك الفنان إدوارد، في دراما رمضان المقبل بمسلسلي "البرنس" مع محمد رمضان و"فرصة تانية" مع ياسمين صبري.

وكشفت مصادر خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنان إدوارد سينتهي من تصوير آخر مشاهده في مسلسل "فرصة تانية" يوم الخميس المقبل، طبقا طلب التصوير الصادر من الجهة المنتجة للعمل.

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وأضافت المصر، أنه يتبقى له أيضا يومين تصوير للانتهاء من دوره بمسلسل" البرنس"، بعد اختزال عدد من المشاهد التي كان من المفترض أن يصل تصويرها لـ 10 أيام، ويأتي ذلك لضيق الوقت بسبب وباء كورونا ومحاولة صناع العمل الانتهاء منه بشكل نهائي ليكون جاهزا للعرض على قناة dmc.

مسلسل"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكى، هبة عبد الغنى، أحمد مجدى، أحمد الشامى، محمد دياب، محمود البزاوي، كريم عبد الخالق، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة: محمد رمضان، نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي.