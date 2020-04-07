ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة التونسية نجلاء خلال حلولها ضيفة على برنامج "فكرة سامي الفهري" عن علاقتها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وقالت انه دعمها كثيرا خصوصا على الصعيد المادي لانتاج كليباتها.

وبعد الحلقة تم تسريب صور صادمة لها خلال تواجدها مع رجل وبعد كليباتها الفاضحة رفع مجموعة من المحامين دعوى قضائية ضدها بعد ان تحرت وزارة الداخلية المصرية عن طريق مخبيرها و تم إدراج الصور المخلة في الملف ودعمت موقف القضاء و منذ سنة 2010 تقريبا منعت التونسية من دخول التراب المصري بسبب أحكام سجنية بتهم الأداب و الأخلاق



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد كشفها عن علاقتها بـ معمر القذافي..تسريب الصور الصادمة التي منعت نجلاء التونسية من دخول مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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