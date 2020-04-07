شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة كوميدية أخيرة لـ مسلسل Modern Family بـ موسمه الـ 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الممثل جيسي تايلر فيرجسون، من أبطال سلسلة Modern Family، بـ أن المشاهدين سيستمعون، بـ ساعتين من أخر حلقات العمل، الذى وصفها بـ أنها ستكون، حلقة درامية كوميدية، التى ستعرض غدا 8 أبريل الجارى، وأكد فيرجسون أن مسلسل الكوميديا، سيكسر حاجز الملل الذى يشعرون به بسبب جلوسهم فى المنزل، بسبب أزمة فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " digitalspy ".

أدلى الممثل الذى لعب دور ميتشل بريتشيت، ببعض التصريحات حول أخر حلقات المسلسل الكوميدي، حيث صرح بـ " هذه أول مرة أتمكن من مشاهدة المسلسل فى نفس الوقت الذى يعض به، حيث اعتادت ان أكون مشغول بالتصوير، أو التحضير للعمل".

وصرح فيرجسون عن الموسم 11 قائلا : "لقد قضينا أسبوعًا رائعًا معًا كممثلين، وكان لدينا حفل وداع رائع، وأنا ممتن حقًا كلك فريق العمل، وممتن لإنتهائنا من العمل الذى أمتعنا جميعا لـ سنوات".

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جيسي تايلر فيرجسون

وأضاف فيرجسون: "أعتقد أنه سيكون من العاطفي حقًا أن أشاهده على شاشة التلفزيون الأسبوع المقبل، خاصة بعد عدم وجود أى مكان يمكننى الذهاب إليه، بسبب إغلاق جميع الأماكن، بسبب كورونا، سأتمكن أخيا من مشاهدة العمل مع المشاهدين، فى نفس وقت العرض، وهو ما لم أتمكن من فعله من قبل".

مسلسل Modern Family تم عرضه لأول مرة على قناة "إيه بى سى" فى 23 سبتمبر عام 2009، وهو من تأليف وإعداد الثنائى كريستوفر لويد وستيفن ليفيتا، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم إد أونيل، صوفيا فيرجارا، تاى باريل، جولى بوين، جيسى تايلر فيرجسون، أريك ستونستريت، سارة هايلاند، أرييل وينتر، نولان جولد، ريكو رودريجيز.

تدور قصة المسلسل حول ثلاث عائلات مترابطة من خلال جاى بريتشيت وأولاده، كلير الابنة وميتشل الابن، تزوج جاى من امرأة كولومبية أصغر سناً منه بكثير تدعى جلوريا، وهى أم عاطفية، ولديها ابن من زوجها السابق يدعى مانى وابن من جاى يدعى جو، كلير، ابنة جاى، وهى ربة منزل وتعمل فى شركة والدها، ومتزوجة من فيل وهو وكيل عقارات، ولديهما ثلاثة أطفال.