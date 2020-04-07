شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب: هذا سر نجاح مسلسل "قوت القلوب" بالرغم من الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على الحلقات الأولى من مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى والمخرج مجدى أبو عميرة، والذى يعرض حاليا على قناة الحياة ويحقق نجاحاً جماهيريا كبيراً، حيث يتناول موضوعاً اجماعياً ويتناول مشاكل الأسرة المصرية.

وقالت ليلى عز العرب لـ"الخليج 365" أنها لاقت ردود أفعال ايجابية على دورها ضمن أحداث العمل معربة عن سعادتها أيضا بالتعاون مع مخرج كبير بحجم مجدى ابو عميرة الذي دائمًا ما يحقق نجاحًا كبيرًا في جميع الأعمال الذى يقوم باخراجها بالاضافة إلى موهبة الفنانة ماجدة زكى الذى بذلت مجهود كبير خلال هذا العمل .

وأشارت أنه على الرغم من الاحداث التى نعيشها حاليا وانتشار فيروس كورونا المسلسل حقق نجاح كبير من خلال السوشيال ميديا وأصبح تريند منذ طرح اولى حلقاته .

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وتجسد ليلى عز العرب خلال المسلسل شخصية مديرة مدرسة وهو من تأليف محمد الحناوى، واخراج مجدى أبو عميرة، ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" الفنانة ماجدة زكى ومحمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ليلى عزالعرب فى أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيزوشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وآخرون، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى.