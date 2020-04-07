محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة صبا مبارك مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضائها فترة العزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلقت صبا على الصور: "غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات احيانًا بنختار ما نقرأها، سنين بنضل عايشين برات حالنا، و عم نركض بالحياة.. وعم بنوسخ هالكوكب عالمهم وعالمش مهم.. وبلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية.. وانو في اشي بيتأجل".
أضافت: "اللي ما بتعملوا اليوم ممكن ما تقدر تعملوا بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.. و اذا بكرا كان عتمة بيجوز، اللي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد، أحلامنا بتسيطر عليها الأولويات وحدتنا بتزيد.. لانو ما تعلمنا نقعد مع حالنا، و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. في إحساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم".
تابعت: "رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا والشمس والأكل اللي في غيرنا مش ملاقيه للصحة... وكتير أشياء مش قصدي أكون كئيبة أبدا.. أنا متأكدة انو رح نتجاوز هالمحنة...بإذن الله و بس تخلص... نرجع كل فترة ونقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا ونتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى".
وتشارك الفنانة صبا مبارك في مسلسل "حارس الجبل"، بطولة منذر رياحنة، عبدالمحسن النمر، خالد القيش.
كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك عن أزمة فيروس كورونا: "رجعنا نشتاق ونشكر الله على النعم البسيطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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