صبا مبارك عن أزمة فيروس كورونا: "رجعنا نشتاق ونشكر الله على النعم البسيطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة صبا مبارك مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضائها فترة العزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت صبا على الصور: "غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات احيانًا بنختار ما نقرأها، سنين بنضل عايشين برات حالنا، و عم نركض بالحياة.. وعم بنوسخ هالكوكب عالمهم وعالمش مهم.. وبلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية.. وانو في اشي بيتأجل".

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أضافت: "اللي ما بتعملوا اليوم ممكن ما تقدر تعملوا بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.. و اذا بكرا كان عتمة بيجوز، اللي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد، أحلامنا بتسيطر عليها الأولويات وحدتنا بتزيد.. لانو ما تعلمنا نقعد مع حالنا، و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. في إحساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم".

تابعت: "رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا والشمس والأكل اللي في غيرنا مش ملاقيه للصحة... وكتير أشياء مش قصدي أكون كئيبة أبدا.. أنا متأكدة انو رح نتجاوز هالمحنة...بإذن الله و بس تخلص... نرجع كل فترة ونقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا ونتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى".

وتشارك الفنانة صبا مبارك في مسلسل "حارس الجبل"، بطولة منذر رياحنة، عبدالمحسن النمر، خالد القيش.