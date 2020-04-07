من حفل زفاف كريم محمود عبدالعزيز.. صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته المبهجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعاد الفنان صلاح عبدالله ذكرياته المبهجة، بصورة من حفل زفاف الفنان كريم عبدالعزيز.
ونشر صلاح مجموعة من الصور في إطار واحد، ظهر خلالها وهو يرقص مع كريم محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " افتكروا اللمات الجميلة في ساعات الحظر الرزيلة وفرفشوا نفسكم واستحملوا عشان تعدي بسرعة، الصورة من فرح كوكي اللي هوه بقى النجم الجميل كريم عبدالعزيز".
وتزوج الفنان كريم محمود عبدالعزيز في يوليو 2011، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله أعلن، دعمه 50 أسرة فقيرة، و50 أسرة من زملائه الممثلين أصحاب الظروف الصعبة.
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