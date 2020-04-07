شاهدوا دينا الشربيني في برومو مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"

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كشفت النجمة دينا الشربيني عن البرومو الرسمي لمسلسل "لعبة النسيان"، الذي تقوم ببطولته مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم رجاء الجداوي، وهنا شيحة، وأحمد داود، وإنجي المقدم، وعلي قاسم، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة. كما نشرت ام بي سي البرومو وحقق رواجا كبيرا بعد عرضه على السوشال ميديا.
يشار إلى أن دينا الشربيني خاضت الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل زي الشمس التي شاركت في بكولته بجانب سوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد السعدني وجمال سليمان وأحمد داود وأحمد مالك وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز الذي استكمل تصوير حلقات المسلسل التي تبقت بعد اعتذار كاملة عن العمل.
يذكر أن دينا الضربيني انتهت من تصوير دورها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، ليكون هذا العمل هو بوابة العودة لدينا الشربيني بالسينما بعد غياب دام لسنوات، أنشغلت خلالها بالأعمال الدرامية التي حققت من خلالها نجاحا كبيرًا .
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