رامز جلال محتجز في مطار دبي بسبب فيروس كورونا

أكدت بعض المصادر أن الفنان رامز جلال محتجز في مطار دبي ولا يتمكن من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران ضمن الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، حيث كان جلال يتواجد في بلد الإمارات من أجل تصوير برنامجه الجديد والذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني.
وكانت مصادر قد أكدت أن الفنانة والاعلامية أروى شاركت في تصوير الحلقات حيث تظهر كمذيعة تستضيف النجوم ضيوف الحلقات في محاولة لابعاد الشك عن رامز جلال.
وكان أخر أعمال رامزجلال فيلم سبع البرمبه الذي قام ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم بيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروث وجميلة عوض ومها أبو عوف ومن إخراج محمود كريم وقد أستطاع من خلال هذا الفيلم أن يحقق إيرادات كبيرة تقترب من 20 مليون جنيها، كما ظهر معه بالفيلم عدد من نجوم الفن كضيوف شرف من بينهم شقيقه الفنان ياسر جلال والفنان أحمد السقا.
يشار إلي أن الفنان رامز جلال خاض الموسم الرمضاني الماضي ببرنامج رامز في الشلال الذي اعتمد من خلاله علي الإعلامية مهيرة عبدالعزيز التي كانت تقوم باستقطاب الكثيرين من نجوم الفن ومشاهير العالم العربي لايقاعهم ضحية له.
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