عمرو سعد يدعم الأطباء بالزي الوقائي ويطلق تحدٍ جديد

قرر الفنان عمرو سعد دعم الطاقم الطبّي بتوفير 100 زي وقائي لهم لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا أثناء عملهم، وطالب عدد من المشاهير بمشاركته في هذه الحملة وحدد الأسماء: محمد صلاح وتريزيحيه وأحمد السقا ومحمد هنيدي والمنتج تامر مرسي المشاركة معه في هذه الحملة.

وبحسب بيان صحفي فإن عمرو سعد يرى أن ما يفعله الأطباء في هذه المرحلة عمل بطولي يستوجب الوقوف خلفهم لأنهم صف الدفاع الأول وجيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا.

وكانت آخر أعمال عمرو سعد فى الدراما مسلسل "بركة" من إنتاج سينرجى، وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضى، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة كمال أبو رية، هالة صدقى، محمد لطفى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.

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كانت آخر أعماله فى السينما فيلم "فرعون" مأخوذ عن قصة الفيلم اليابانى "الساموراى السبعة" الذى أنتج عام 1954، وأخرجه أكيرا كوروساوا، وأعاد النجم عادل إمام تقديمها فى فيلم "شمس الزناتى"، ويعيد "حملة فرعون" تقديم القصة بروح عصرية وشارك فى بطولته النجم العالمى مايك تايسون وهافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل "صراع العروش"، والمصارع المصرى العالمى كرم جابر.وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذى يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة فى مصر ويضطر فرعون إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من يد إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير فى منطقة الصراع.

الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، ويضم الفنانين رامز أمير، روبى، سوزان نجم الدين، محمود عبد المغنى، وبيومى فؤاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

