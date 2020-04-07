وفاة طليق النجمة ليلى علوي بعد إصابته بفيروس كورونا

توفى منذ قليل رجل الأعمال منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية ، خلال الأيام الماضية وفشل كل محاولات انقاذه

وكان الجمال نقل الاسبوع الماضي إلى أحد مستشفيات لتلقي العلاج وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي لمساعدته بسبب الأزمة الصحية الحادة التي عاني منها والتي تطورت بشكل سريع بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياته. ولم يتحدد حتى الآن موعد خروج الجنازة وإن كان سيقام عزاء له أم له ولكن من المتوقع عدم إقامة عزاء بسبب ظروف العزل وانتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.

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الجمال مع ليلى علوي

يذكر أن منصور الجمال تخرج في كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.

وقد تزوج منصور الجمال من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015 وظلت صداقتهما مستمرة بعد الطلاق.