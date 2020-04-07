هل تتفائل روبي بالعجلة حتى في الحجر المنزلي؟.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كسرت الفنانة المصرية روبي ملل محبيها بسبب التزامهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بصورة مفاجئة، أعادت لأذهانهم كليب أغنيتها الشهيرة «لية بيداري كده».

روبي نشرت صورة من داخل منزلها، ظهرت فيها تقف إلى جانب دراجة، وفي الوقت الذي لم ترفق فيه الفنانة صورتها بأي تعليق، تلقت سيلاً من تعليقات متابعيها الذين داعبوا الفنانة وربطوا بين صورتها ومشهدها الشهير في كليب الأغنية التي كانت سبباً في انطلاقتها وشهرتها الفنية، وكانت تقود فيه دراجة بملابس رياضية مثيرة.

الصورة كشف أيضاً عن مكان للتحف والانتيكات أيضاً خلف روبي، شمل الكثير من المجسمات على شكل درجات، وهو ما يعكس مدى حب الفنانة للدراجة التي كانت أحد أسباب انتشار روبي وارتباط صورتها الذهنية بها في عقول وعيون المشاهدين حتى الآن.

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من ناحية أخرى، كان فيلم «حملة فرعون» آخر ما شاركت به روبي، وذلك أمام عمرو سعد ومحمود عبدالمغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف ‏عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض الموسم الثاني من فيلم «الكنز».

وعلى مستوى الدراما، كان مسلسل «أهو دا اللي صار» آخر عمل شاركت به الفنانة أمام أروى، أحمد داود، سوسن بدر، وغيرهم.