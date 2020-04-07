حقيقة هجوم عبدالرحيم كمال على عمرو دياب ووصفه بأنه موهبة فقيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر مؤخرا العديد من الأخبار حول هجوم السيناريست عبدالرحيم كمال، على الفنان المصري عمرو دياب.

وذكرت الأخبار أن عبدالرحيم كمال، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: صراحة تاني وربنا يستر، لست من جمهور الهضبة، وأراه كتجربة بعد مرور قرابة الأربعين عامًا تجربة تفتقر للرهافة الفنية، فقيرة إلى حد بعيد، قامت على تنوع لحني يكاد لا يذكر، وتكرر لحنين أو ثلاثة في أكثر من عشرات الأغنيات”.

وأضاف: “تجربة تجلت فيها الحداثة في نوعية الآلات الموسيقية وليس في التيمات اللحنية فكانت رجعية في حقيقتها (هناك بالطبع استثناءات في الرحلة نادرة مثل أغنية تمللي معاك كانت أغنية مميزة وجيدة)، هو صوت لطيف، غنى كلمات عادية بألحان مكررة وامتداد لذوق عام راكد، ده رأي شخصي جدا في النهاية وغير متخصص”.

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ورد السيناريست، عبدالرحيم كمال، على هذه الأخبار في تصريحات صحفية مؤكدًا أن ما نشر ليس له أي أساس من الصحة، كما أن الصفحة التي نشرت هذا الكلام صفحة مفبركة غرضها الإثارة وكسب مشاهدات.

وكان أخر أعمال الكاتب عبدالرحيم كمال فيلم “خيال ماته”، الذي قام ببطولته الفنان المصري أحمد حلمي وإخراج خالد مرعي.

يُذكر أن السيناريست عبد الرحيم كمال قدم مجموعة من الأعمال الناجحة منها مسلسل “ونوس، مع الفنان نبيل الحلفاوي، وشيخ العرب همام، مع الفنان القدير يحيى الفخراني، والرحايا مع الفنان الراحل نور الشريف، وكان آخر أعماله مسلسل أهو دا اللي صار مع روبي.