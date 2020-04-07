أحمد فهمي ينعي كلبه.. والجمهور يسخر منه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان المصري أحمد فهمي كلبه “آرثر” بكلمات حزينة، حيث وصفه بأنه كان أعز صديق له.

فهمي نشر مجموعة صور جمعته بكلبه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “المفضل لي طوال الوقت.. آرثر المحارب افتقدك .. أرقد فى سلام أعز صديق لي”.

وعلى الرغم من تعاطف بعض متابعي الفنان المصري معه، إلا أن البعض الآخر سخروا منه.

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يذكر أن الفنان المصري أحمد فهمي ينشغل حاليا في تصوير مسلسل “رجالة البيت”، ويشاركه البطولة الفنان أكرم حسني، ويعد ذلك ثاني تعاون بينهما بعد نجاح ‏مسلسلهما ‏‏”ريح المدام” الذي عرض في سباق شهر ‏رمضان عام 2017، وهو من إنتاج شركة “سينرجي” وإخراج أحمد الجندي، ‏والمسلسل من ‏تأليف أيمن وتار، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020‏‎.

وكان الفنان المصري أحمد فهمي قد خضع مؤخرا لعملية جراحية في المريء، في إحدى المستشفيات الكبرى ببلجيكا.

فهمي كتب من خلال حسابه على موقع «أنستجرام»: «الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا و انا بعمل العملية رغم مشاغلة .. و بشر بروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال .. انشاء الله اكون فى مصر بكرة و هكمل شغل الاحد ان شاء الله».