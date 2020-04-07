صورة نادرة لمحمد إمام مع والده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري محمد إمام صورة نادرة تجمعه بوالده الفنان الكبير عادل إمام، من مرحلة طفولته.

الفنان المصري ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو طفل صغير ويطبع قبلة على خد والده عادل إمام.

إمام كشف أنه أول مرة يرى هذه الصورة، وعلق قائلا: “أول مرة أشوفها! إنتوا جبتوها منين؟”،وقد عبر جمهوره عن إعجابهم الشديد بالصورة.

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يذكر أن الفنان المصري محمد إمام التزم كغيره من باقي نجوم الوسط الفني والمواطنين بقرار الحجر المنزلي، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بسبب التزاحم والتجمعات.

محمد إمام، نشر صورة حديثة له عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير.. كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني.. الشغل، الصحاب، الصلاة في أماكن العبادة، السفر، الرياضة، السينما، الشارع، الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني”.

وأضاف: “هنحس بكل النِعم اللي كانت موجودة في حياتنا ومش شايفنها.. هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدى عادي ومش عاجبنا.. هتفهم إن نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا.. إحنا هنبقى أحسن من الأول كتير إن شاء الله.. والأيام الحلوة لسه جاية.. الحمد لله”.