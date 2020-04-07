بعد اعترافه بمثليته.. حفيد عمر الشريف يظهر بحمالة صدر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار جونيور حفيد الفنان المصري الراحل عمرو الشريف، حالة جدل واسعة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وذلك بسبب صور جريئة قام بنشرها مؤخرًا.

جونيور، بعد سنوات من اعترافه بمثليته، نشر صورة جديدة له مع صديقة على أحد الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يرتدي خلالها حمالة صدر، وحصدت على العديد من الانتقادات.

كما نشر صورة أخرى له وهو يقوم بتقبيل صديقه، ولم يكتف بذلك بل نشر صور أخرى له وهو عاري تمامًا وهو الأمر ال1ي جعله دائمًا في مرمى الانتقادات خاصة لارتباط اسمه باسم جده الراحل عمر الشريف، وجدته الفنانة فاتن حمامة، والذي كان قد نشر صورة لهما عبر صفحته وعلق عليها قائلًا: “أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة، ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة”.

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يذكر أن عمر جونيور، هو حفيد الفنان عمر الشريف، والفنانة فاتن حمامة، من نجلهما “طارق”، اشتهر سابقاً بالعمل كعارض أزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية يهودية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012، بعدما كشف صراحة عن ميوله الجنسية وأنه “مثلي الجنس”، وأعلن مؤخرًا أنه لن يخاطر بالعودة لوطنه الأصلي.

عمر الشريف من مواليد شهر إبريل عام 1932، من نجوم السينما المصرية والعالمية، اشتهر بلقب لورانس العرب، وقدم عدد من الأعمال الشهيرة في هوليوود، وترشح لجائزة الأوسكار.

عمر رحل في يوليو عام 2015، في مصحة نفسية، وقيل أنه فقد الذاكرة قبل رحيله، وتزوج الفنان من الفنانة فاتن حمامة وأنجب منها ابنه طارق.