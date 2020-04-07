قطة تثير رعب باسكال مشعلاني في أستوديو أمير كرارة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيبت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بحالة رعب، وبدأت في الصراخ خلال استضافتها في برنامج «سهرانين» للفنان المصري أمير كرارة، وهي نفس الحلقة التي حلّ فيها النجم المصري هشان سليم ضيفاً إلى جانبها.

باسكال فاجأت كرارة وهشام برد فعل قوي عندما لاحظت قطة تتسلل في كواليس الأستوديو، حتى انها فشلت في السيطرة على انفعالها، وبدأت في الصراخ، ورفعت قدميها من على الأرض، معربة عن شدة خوفها من القطط، الأمر الذي أثار ضحكات الحضور، ومداعبات قوية من أمير وهشام سليم، الذي مازح الفنانة اللبنانية فاتحاً ذراعيه لها، وكأنه يحميها من القطة، في الوقت الذي أكد فيه كرارة أن هذا الموقف غير مقصود، ولم يتم التحضير له.

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الفنانة اللبنانية أكدت أنها تخشى الكلاب والقطط، في الوقت الذي ألمحت فيه إلى حبها للفراشات والخيول والعصافير.

من ناحية أخرى، تجهز باسكال مشعلاني لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، بعنوان «استنى» من كلمات محمد رفاعي، وألحان ملحم أبو شديد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بأغنيتها المصرية الأخيرة «اتعذبت كفاية» وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خوري.